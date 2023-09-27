Начался визит Сахибы Гафаровой в Ирландию

27 сентября парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отправилась в рабочую поездку в Дублин (Ирландия) для участия в Европейской конференции спикеров парламентов. Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Ме

27 сентября парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отправилась в рабочую поездку в Дублин (Ирландия) для участия в Европейской конференции спикеров парламентов.



Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.



В аэропорту Дублина азербайджанскую делегацию встретили посол Азербайджана в Ирландии Элин Сулейманов и другие официальные лица.



В рамках визита председатель Милли Меджлиса выступит на Европейской конференции спикеров парламентов, а также проведет встречи с главами делегаций ряда стран, принимающих участие в мероприятии.