Началось заседание Милли Меджлиса

В повестку заседания включены 9 вопросов

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку заседания, проводимого под председательством спикера Сахибы Гафаровой, включены 9 вопросов.

Сюда входит: "О годовом отчете Счетной Палаты Азербайджанской Республики";

законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об исполнении" (в третьем чтении);

законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (во втором чтении);

законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об увековечении имени шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов" (во втором чтении);

законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О ветеранах" (во втором чтении)

законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования" (во втором чтении);

законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (во втором чтении).

законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прокуратуре" (в первом чтении);

законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О службе в органах прокуратуры" (в первом чтении).