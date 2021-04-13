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Началось заседание Милли Меджлиса

Началось заседание Милли Меджлиса В повестку заседания включены 9 вопросов
Милли Меджлис
13 апреля 2021 г. 11:00
Началось заседание Милли Меджлиса
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Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку заседания, проводимого под председательством спикера Сахибы Гафаровой, включены 9 вопросов.

Сюда входит: "О годовом отчете Счетной Палаты Азербайджанской Республики";

законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об исполнении" (в третьем чтении);

законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (во втором чтении);

законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об увековечении имени шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов" (во втором чтении);

законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О ветеранах" (во втором чтении)

законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования" (во втором чтении);

законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (во втором чтении).

законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прокуратуре" (в первом чтении);

законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О службе в органах прокуратуры" (в первом чтении).

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