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Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

© Report

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой вошли 27 вопросов.

Вначале  будет рассмотрен вопрос "О согласии на назначение генерального прокурора Азербайджана", затем заслушан годовой отчет Счетной палаты.

На заседании также будут обсуждены проекты изменений в закон "О дорожном движении", "О социальном страховании", "О медицинском страховании", "О страховании от безработицы", "О занятости", "О госпошлине", "Об охране здоровья населения", "О защите окружающей среды", "О ветеринарном деле", "О фитосанитарном надзоре", "О продуктах питания" и др.

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