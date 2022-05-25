Министр: Ростом цен обеспокоены и развитые страны мира

"Рост цен на продукты – проблема, и эта проблема не только Азербайджана".

"Рост цен на продукты – проблема, и эта проблема не только Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам министра, этим обеспокоены и развитые страны мира:

"Это очень большой вопрос. Глава государства дал поручение по усилению продовольственной безопасности. Правительство работает над этим".