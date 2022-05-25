О нас

Министр: Ростом цен обеспокоены и развитые страны мира

Министр: Ростом цен обеспокоены и развитые страны мира "Рост цен на продукты – проблема, и эта проблема не только Азербайджана".
Милли Меджлис
25 мая 2022 г. 14:46
Министр: Ростом цен обеспокоены и развитые страны мира

"Рост цен на продукты – проблема, и эта проблема не только Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам министра, этим обеспокоены и развитые страны мира:

"Это очень большой вопрос. Глава государства дал поручение по усилению продовольственной безопасности. Правительство работает над этим".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Ərzaqların qiymətinin qalxması təkcə Azərbaycan üçün problem deyil”

Самое читаемое

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
19 мая 2022 г. 06:55
Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
МВД предупредил шутников: Вызов ложный, штраф реальный!
МВД предупредил "шутников": Вызов ложный, штраф реальный!
19 мая 2022 г. 13:28
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
Увеличивается количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку
Увеличивается количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку
23 мая 2022 г. 14:41
NYT опубликовал фото- и видеодоказательства казни жителей Бучи
NYT опубликовал фото- и видеодоказательства казни жителей Бучи
20 мая 2022 г. 14:11
Определена цена на хадж из Азербайджана
Определена цена на хадж из Азербайджана
24 мая 2022 г. 15:27
В Агсу 39-летний мужчина совершил суицид
В Агсу 39-летний мужчина совершил суицид
18 мая 2022 г. 22:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi