Милли Меджлис утвердил изменения в связи с выдачей удостоверений личности лицам до 15 лет

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса состоялись обсуждения в третьем чтении проекта изменений в закон "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики"

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса состоялись обсуждения в третьем чтении проекта изменений в закон "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно поправкам, удостоверение личности лица, не достигшего 15 лет, будет содержать его фотографию, но при этом в документе будет отсутствовать личная подпись гражданина.

Кроме того, в электронный носитель документа не будет внесена информация о семейном положении гражданина до 15 лет, его росте, цвете глаз, воинской обязанности, фамилии и имени детей гражданина, данные об отпечатках пальцев, сертификатах и иной информации об электронной подписи гражданина.

В ходе голосования парламентарии приняли проект поправок в третьем чтении.