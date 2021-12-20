О нас
Report Georgia
Аудио новости

Милли Меджлис утвердил изменения в связи с выдачей удостоверений личности лицам до 15 лет

Милли Меджлис утвердил изменения в связи с выдачей удостоверений личности лицам до 15 лет На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса состоялись обсуждения в третьем чтении проекта изменений в закон "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики"
Милли Меджлис
20 декабря 2021 г. 11:53
Милли Меджлис утвердил изменения в связи с выдачей удостоверений личности лицам до 15 лет
0 : 00
0 : 00

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса состоялись обсуждения в третьем чтении проекта изменений в закон "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно поправкам, удостоверение личности лица, не достигшего 15 лет, будет содержать его фотографию, но при этом в документе будет отсутствовать личная подпись гражданина.

Кроме того, в электронный носитель документа не будет внесена информация о семейном положении гражданина до 15 лет, его росте, цвете глаз, воинской обязанности, фамилии и имени детей гражданина, данные об отпечатках пальцев, сертификатах и иной информации об электронной подписи гражданина.

В ходе голосования парламентарии приняли проект поправок в третьем чтении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis 15 yaşı tamam olmamış vətəndaşlara şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsini təsdiqləyib

Самое читаемое

Полиция Лачына задержала браконьеров
Полиция Лачына задержала браконьеров
15 декабря 2021 г. 12:12
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
15 декабря 2021 г. 19:32
Участники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
ФотоУчастники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
15 декабря 2021 г. 11:38
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37
В Азербайджане запрещается проектирование смежных комнат 
В Азербайджане запрещается проектирование смежных комнат 
13 декабря 2021 г. 12:04
Регулярные автобусные рейсы в Карабах откроются с 15 января
Регулярные автобусные рейсы в Карабах откроются с 15 января
14 декабря 2021 г. 11:05
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Президент: Правовой режим Зангезурского коридора должен соответствовать Лачынскому
Президент: Правовой режим Зангезурского коридора должен соответствовать Лачынскому
14 декабря 2021 г. 19:24
Больной COVID-19 попытался проникнуть в Кяльбаджар
Больной COVID-19 попытался проникнуть в Кяльбаджар
15 декабря 2021 г. 11:42
Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите Восточного партнерства в Брюсселе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе
16 декабря 2021 г. 01:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi