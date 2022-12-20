Милли Меджлис обсудил факты коррупции в Европарламенте

Депутаты Европарламента, неизменно занимающие предвзятую по отношению к Азербайджану позицию, служат армянским интересам взамен на получаемую от них мзду.

Депутаты Европарламента, неизменно занимающие предвзятую по отношению к Азербайджану позицию, служат армянским интересам взамен на получаемую от них мзду.

Как передает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Турал Гянджалиев.

"Это те самые депутаты, в чьих карманах оседает прибыль от грабежа армянами наших золоторудных месторождений. В Европарламенте действует коррупционный механизм, за счет которого финансируется деятельность депутатов.

Сегодня депутаты Европарламента подняли хай по поводу перекрытой Лачынской дороги. Причина их беспокойства ясна: они лишились незаконного дохода", - сказал он.