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Милли Меджлис обсудил факты коррупции в Европарламенте

Милли Меджлис обсудил факты коррупции в Европарламенте Депутаты Европарламента, неизменно занимающие предвзятую по отношению к Азербайджану позицию, служат армянским интересам взамен на получаемую от них мзду.
Милли Меджлис
20 декабря 2022 г. 12:18
Милли Меджлис обсудил факты коррупции в Европарламенте

Депутаты Европарламента, неизменно занимающие предвзятую по отношению к Азербайджану позицию, служат армянским интересам взамен на получаемую от них мзду.

Как передает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Турал Гянджалиев.

"Это те самые депутаты, в чьих карманах оседает прибыль от грабежа армянами наших золоторудных месторождений. В Европарламенте действует коррупционный механизм, за счет которого финансируется деятельность депутатов.

Сегодня депутаты Европарламента подняли хай по поводу перекрытой Лачынской дороги. Причина их беспокойства ясна: они лишились незаконного дохода", - сказал он.

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Версия на английском языке Corruption facts in European Parliament discussed in Milli Majlis
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Avropa Parlamentindəki korrupsiya faktları müzakirə olunub

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