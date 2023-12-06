Меняется порядок рассмотрения дел о нарушениях законодательства о пенсиях и пособиях

Меняется порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства в сфере пенсий и пособий.

Меняется порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства в сфере пенсий и пособий.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

В представленном законопроекте предлагается рассматривать дела об административных правонарушениях за непредставление страховщиком работникам страховки от безработицы (ст. 477-1.1.2) и за непредставление страховщику официальной информации о профессии, квалификации и заработной плате работника (ст. 477-1.1.4) в рамках правил, установленных главой 16-1.

Для выявления административных правонарушений, предусмотренных статьями 477-1.1.2 и 477-1.1.4 Кодекса об административных правонарушениях в проекте используются данные централизованной электронной информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения, а также иных государственных информационных систем (ресурсов), в соответствии со статьями 127-4 Кодекса об административных правонарушениях.