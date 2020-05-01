Кямран Алиев выступил в парламенте

"Я выражаю признательность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное доверие".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента заявил Кямран Алиев, кандидатура в генпрокуроры которого была утверждена в Милли Меджлисе.

По его словам, Азербайджан прошел сложный и достойный путь в годы независимости:

"В результате проводимой главой государства политики в стране восстановлена стабильность. Сейчас в стране ведутся реформы, нацеленные на социальные и экономические вызовы. Реформы охватывают и прокуратуру Азербайджанской Республики. Продолжающиеся сейчас реформы ставят важные и серьезные вопросы".

К.Алиев сказал, что и в будущем будет принимать в Генпрокуратуре Азербайджана необходимые меры для оправдания оказанного доверия: "Прокуратура Азербайджана будет достойно служить государству и народу".