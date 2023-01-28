Кодекс конкуренции вернется в повестку заседания парламента спустя много лет

Проект Кодекса конкуренции спустя много лет вновь будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.
Как сообщает Report, документ включен в план законодательной работы весенней сессии парламента на 2023 год.
Первоначально проект будет обсуждаться на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Отметим, что Кодекс конкуренции был разработан и внесен в повестку Милли Меджлиса в 2006 году. Он прошел два чтения, но не был вынесен на обсуждение в третьем чтении.