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Кодекс конкуренции вернется в повестку заседания парламента спустя много лет

Кодекс конкуренции вернется в повестку заседания парламента спустя много лет Проект Кодекса конкуренции спустя много лет вновь будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.
Милли Меджлис
28 января 2023 г. 12:10
Кодекс конкуренции вернется в повестку заседания парламента спустя много лет

Проект Кодекса конкуренции спустя много лет вновь будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

Как сообщает Report, документ включен в план законодательной работы весенней сессии парламента на 2023 год.

Первоначально проект будет обсуждаться на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отметим, что Кодекс конкуренции был разработан и внесен в повестку Милли Меджлиса в 2006 году. Он прошел два чтения, но не был вынесен на обсуждение в третьем чтении.

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