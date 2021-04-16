Депутаты Милли Меджлиса примут участие в весенней сессии ПАСЕ

Члены постоянной делегации Милли Меджлиса при Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Севиндж Фаталиева, Рафаэль Гусейнов, Нигяр Арпадараи, Кямал Джафаров и Эркин Гадирли c 17 по 23 апреля будут находиться в Страсбурге для участия в весенней сессии ПАСЕ.
Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессой парламента, на заседании будет заслушан отчет Бюро Ассамблеи и Постоянной комиссии о проделанной работе в ходе сессии, состоится обмен мнениями по вопросам о национальных меньшинствах в Европе, стратегических приоритетах Совета Европы, дискриминации в отношении лиц с хроническими и долгосрочными заболеваниями, политике Европы, связанной с диаспорой и др.
На мероприятиях депутаты Милли Меджлиса выступят по вопросам повестки дня.