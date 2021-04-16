Депутаты Милли Меджлиса примут участие в весенней сессии ПАСЕ

На мероприятиях депутаты Милли Меджлиса выступят по вопросам повестки дня

Члены постоянной делегации Милли Меджлиса при Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Севиндж Фаталиева, Рафаэль Гусейнов, Нигяр Арпадараи, Кямал Джафаров и Эркин Гадирли c 17 по 23 апреля будут находиться в Страсбурге для участия в весенней сессии ПАСЕ.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессой парламента, на заседании будет заслушан отчет Бюро Ассамблеи и Постоянной комиссии о проделанной работе в ходе сессии, состоится обмен мнениями по вопросам о национальных меньшинствах в Европе, стратегических приоритетах Совета Европы, дискриминации в отношении лиц с хроническими и долгосрочными заболеваниями, политике Европы, связанной с диаспорой и др.

На мероприятиях депутаты Милли Меджлиса выступят по вопросам повестки дня.