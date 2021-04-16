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Депутаты Милли Меджлиса примут участие в весенней сессии ПАСЕ

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в весенней сессии ПАСЕ На мероприятиях депутаты Милли Меджлиса выступят по вопросам повестки дня
Милли Меджлис
16 апреля 2021 г. 15:28
Депутаты Милли Меджлиса примут участие в весенней сессии ПАСЕ
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Члены постоянной делегации Милли Меджлиса при Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Севиндж Фаталиева, Рафаэль Гусейнов, Нигяр Арпадараи, Кямал Джафаров и Эркин Гадирли c 17 по 23 апреля будут находиться в Страсбурге для участия в весенней сессии ПАСЕ.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессой парламента, на заседании будет заслушан отчет Бюро Ассамблеи и Постоянной комиссии о проделанной работе в ходе сессии, состоится обмен мнениями по вопросам о национальных меньшинствах в Европе, стратегических приоритетах Совета Европы, дискриминации в отношении лиц с хроническими и долгосрочными заболеваниями, политике Европы, связанной с диаспорой и др.

На мероприятиях депутаты Милли Меджлиса выступят по вопросам повестки дня.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları AŞPA-nın yaz sessiyasında iştirak edəcəklər

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