Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Азербайджанские депутаты будут наблюдать за референдумом в Казахстане

    Милли Меджлис
    • 10 марта, 2026
    • 16:45
    Азербайджанские депутаты будут наблюдать за референдумом в Казахстане

    Группа депутатов Милли Меджлиса Азербайджана будет наблюдать за процессом голосования в городах Алматы и Астана на общенациональном референдуме по принятию новой Конституции Казахстана, который состоится 15 марта.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Милли Меджлис.

    Согласно информации, за процессом голосования в Астане будут наблюдать заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, депутаты Бахтияр Алиев (Межпарламентская ассамблея СНГ), Фариз Исмаилзаде (Исполнительный комитет СНГ), Малахат Ибрагимгызы (Парламентская Ассамблея тюркcких государств (ТюркПА)), а в Алматы - депутат Тамам Джафарова (ТюркПА).

    Депутаты Милли Меджлиса Общенациональный референдум Конституция Казахстана
    Milli Məclisin deputatları Qazaxıstanda referendumu müşahidə edəcəklər
    Azerbaijani MPs to observe referendum in Kazakhstan
