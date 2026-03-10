Азербайджанские депутаты будут наблюдать за референдумом в Казахстане

Группа депутатов Милли Меджлиса Азербайджана будет наблюдать за процессом голосования в городах Алматы и Астана на общенациональном референдуме по принятию новой Конституции Казахстана, который состоится 15 марта.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Милли Меджлис.

Согласно информации, за процессом голосования в Астане будут наблюдать заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, депутаты Бахтияр Алиев (Межпарламентская ассамблея СНГ), Фариз Исмаилзаде (Исполнительный комитет СНГ), Малахат Ибрагимгызы (Парламентская Ассамблея тюркcких государств (ТюркПА)), а в Алматы - депутат Тамам Джафарова (ТюркПА).