Азербайджанские депутаты будут наблюдать за референдумом в Казахстане
Милли Меджлис
- 10 марта, 2026
- 16:45
Группа депутатов Милли Меджлиса Азербайджана будет наблюдать за процессом голосования в городах Алматы и Астана на общенациональном референдуме по принятию новой Конституции Казахстана, который состоится 15 марта.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Милли Меджлис.
Согласно информации, за процессом голосования в Астане будут наблюдать заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, депутаты Бахтияр Алиев (Межпарламентская ассамблея СНГ), Фариз Исмаилзаде (Исполнительный комитет СНГ), Малахат Ибрагимгызы (Парламентская Ассамблея тюркcких государств (ТюркПА)), а в Алматы - депутат Тамам Джафарова (ТюркПА).
