Milli Məclisin deputatları Qazaxıstanda referendumu müşahidə edəcəklər
Milli Məclis
- 10 mart, 2026
- 16:01
Milli Məclisin bir qrup deputatı Qazaxıstanda yeni Konstitusiyanın qəbulu ilə bağlı martın 15-də keçiriləcək ümumxalq referendumunda Almatı və Astana şəhərlərində səsvermənin gedişini müşahidə edəcəklər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclis məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Milli Məclisin sədr müavini Ziyafət Əsgərov, deputatlar Bəxtiyar Əliyev (MDB Parlamentlərarası Assambleyası), Fariz İsmayılzadə (MDB İcraiyyə komitəsi), Məlahət İbrahimqızı (Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) xətti ilə Astanada, deputat Tamam Cəfərova isə TÜRKPA xətti ilə Almatıda seçki prosesini izləyəcəklər.
Son xəbərlər
16:24
Bəhreyn 100-dən çox İran raketinin məhv edildiyini bildiribDigər ölkələr
16:18
BƏƏ İrandan edilən raket və dron hücumlarını dəf edirDigər ölkələr
16:17
Foto
Rövşən Rzayev vətəndaşların növbəti qəbulunu keçiribDaxili siyasət
16:13
Kovaç: Macarıstan parlamenti Ukraynanın Aİ-yə daxil olmasına qarşı qətnamə qəbul edibDigər ölkələr
16:11
Turizm Təşkilatının sədri: Yaxın Şərqdə müharibəyə görə Bosniya və Herseqovinaya gələn turistlərin sayı 20 % azalacaqDigər ölkələr
16:09
Sabah Naxçıvanın bəzi hissələrində iki saat işıq olmayacaqEnergetika
16:09
"Bakı Konqres Mərkəzi" auditor seçirMaliyyə
16:03
Azərbaycanın 5 güləşçisi Avropa çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıbFərdi
16:03