Депутат на международном мероприятии рассказала о фашистской идеологии в Армении

18 декабря на Межпарламентской ассамблее СНГ состоялась видеоконференция на тему “Молодежь против героизации нацизма”.

18 декабря на Межпарламентской ассамблее СНГ состоялась видеоконференция на тему “Молодежь против героизации нацизма”.

Как сообщает Report, с азербайджанской стороны к мероприятию в онлайн-формате присоединились члены делегации Милли Меджлиса - заместитель председателя Постоянной комиссии по правовым вопросам ПА СНГ Амина Агазаде и депутат Кямран Байрамов.

Открывая видеоконференцию, модератор-координатор Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ, депутат Законодательной палаты Верховного Меджлиса Узбекистана Мухаммад Велиев отметил, что мероприятие посвящено 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Амина Агазаде выступила с докладом на тему "Недопустимость героизации нацизма на пространстве СНГ для защиты будущих поколений от ненависти, дискриминации и нетерпимости". Говоря о беспрецедентной роли Азербайджана и азербайджанского народа в завоевании победы, депутат сказала, что по случаю этого знаменательного события Милли Меджлис учредил “Юбилейную медаль 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (1945-2020)”, которая была вручена ветеранам.

Амина Агазаде подчеркнула, что победа над нацистской Германией - грандиозное событие в мировой истории: "Эта победа - национальная и военная гордость всех народов бывшего Советского Союза. Но, к сожалению, сегодня в ряде государств история намеренно искажена, лица, которые служили фашистам, героизируются и пропагандируются в школах, среди молодежи. Ярким примером этого является установка в Армении памятника фашистскому пособнику, палачу и предателю Гарегину Нжде – Гарегину Тер-Арутюняну. Эта 6-метровая статуя, воздвигнутая в Ереване, является единственным памятником нацизму на просторах СНГ".

В своем докладе депутат Милли Меджлиса также подчеркнула, что, варварски разрушая исторические и культурные памятники на ранее оккупированных азербайджанских землях, Армения еще раз доказала приверженность фашистской идеологии. Плачевная ситуация, сложившаяся в настоящее время в освобожденном от оккупации Карабахе и 7 прилегающих районах, является ярким проявлением армянского фашизма.

Агазаде подчеркнула, что против фашизма нет вакцины, только путем регулярной и последовательной борьбы с его проявлениями можно предотвратить пропаганду нацизма среди молодежи.