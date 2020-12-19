Депутат на международном мероприятии рассказала о фашистской идеологии в Армении

18 декабря на Межпарламентской ассамблее СНГ состоялась видеоконференция на тему “Молодежь против героизации нацизма”.
Как сообщает Report, с азербайджанской стороны к мероприятию в онлайн-формате присоединились члены делегации Милли Меджлиса - заместитель председателя Постоянной комиссии по правовым вопросам ПА СНГ Амина Агазаде и депутат Кямран Байрамов.
Открывая видеоконференцию, модератор-координатор Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ, депутат Законодательной палаты Верховного Меджлиса Узбекистана Мухаммад Велиев отметил, что мероприятие посвящено 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Амина Агазаде выступила с докладом на тему "Недопустимость героизации нацизма на пространстве СНГ для защиты будущих поколений от ненависти, дискриминации и нетерпимости". Говоря о беспрецедентной роли Азербайджана и азербайджанского народа в завоевании победы, депутат сказала, что по случаю этого знаменательного события Милли Меджлис учредил “Юбилейную медаль 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (1945-2020)”, которая была вручена ветеранам.
Амина Агазаде подчеркнула, что победа над нацистской Германией - грандиозное событие в мировой истории: "Эта победа - национальная и военная гордость всех народов бывшего Советского Союза. Но, к сожалению, сегодня в ряде государств история намеренно искажена, лица, которые служили фашистам, героизируются и пропагандируются в школах, среди молодежи. Ярким примером этого является установка в Армении памятника фашистскому пособнику, палачу и предателю Гарегину Нжде – Гарегину Тер-Арутюняну. Эта 6-метровая статуя, воздвигнутая в Ереване, является единственным памятником нацизму на просторах СНГ".
В своем докладе депутат Милли Меджлиса также подчеркнула, что, варварски разрушая исторические и культурные памятники на ранее оккупированных азербайджанских землях, Армения еще раз доказала приверженность фашистской идеологии. Плачевная ситуация, сложившаяся в настоящее время в освобожденном от оккупации Карабахе и 7 прилегающих районах, является ярким проявлением армянского фашизма.
Агазаде подчеркнула, что против фашизма нет вакцины, только путем регулярной и последовательной борьбы с его проявлениями можно предотвратить пропаганду нацизма среди молодежи.