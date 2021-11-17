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Депутат предложил выдать Милли Меджлису новые автомобили

Депутат предложил выдать Милли Меджлису новые автомобили 16:57
Милли Меджлис
17 ноября 2021 г. 17:26
Депутат предложил выдать Милли Меджлису новые автомобили

Предложение депутата Таира Керимли предоставить Милли Меджлису новые автомобили вызвало недовольство спикера Сахибы Гафаровой.

Как сообщает Report, во время своего выступления депутат сказал: "Я не имею в виду депутатов. Предлагаю построить жилой дом для сотрудников Милли Меджлиса. Недавно я случайно оказался в машине одного из руководителей парламента. Моя 14-летняя машина лучше, чем его автомобиль. Это высший орган государства. Выдайте им хорошие машины, постройте здания".

Спикер жестко отреагировала на выступление коллеги: "Никакого недовольства у руководства Милли Меджлиса нет. Почему вы беспокоитесь?! Всему свое время. Прошлый год был годом войны. Этот год - год Победы. Поговорим об этом после размещения вынужденных переселенцах в Карабахе".

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Версия на английском языке Speaker backlashes at proposal to allocate new cars to Azerbaijani parliament employees
Версия на азербайджанском языке Deputat Milli Məclisə yeni avtomobillərin verilməsini təklif edib, spiker narazı qalıb

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