Депутат предложил выдать Милли Меджлису новые автомобили

16:57

Предложение депутата Таира Керимли предоставить Милли Меджлису новые автомобили вызвало недовольство спикера Сахибы Гафаровой.

Как сообщает Report, во время своего выступления депутат сказал: "Я не имею в виду депутатов. Предлагаю построить жилой дом для сотрудников Милли Меджлиса. Недавно я случайно оказался в машине одного из руководителей парламента. Моя 14-летняя машина лучше, чем его автомобиль. Это высший орган государства. Выдайте им хорошие машины, постройте здания".

Спикер жестко отреагировала на выступление коллеги: "Никакого недовольства у руководства Милли Меджлиса нет. Почему вы беспокоитесь?! Всему свое время. Прошлый год был годом войны. Этот год - год Победы. Поговорим об этом после размещения вынужденных переселенцах в Карабахе".