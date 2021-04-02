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Депутат: Очень много недовольства по поводу назначения инвалидности

Депутат: Очень много недовольства по поводу назначения инвалидности Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Фазиль Мустафа
Милли Меджлис
2 апреля 2021 г. 12:57
Депутат: Очень много недовольства по поводу назначения инвалидности
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"Количество обращений к омбудсмену слишком велико. Поскольку отдельные чиновники не выполняют своих должностных обязанностей, люди решают обратиться в эту структуру".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса во время обсуждения ежегодного доклада уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики заявил депутат Фазиль Мустафа.

Он отметил, что определение инвалидности способствует возникновению определенных проблем: "На местах есть значительное недовольство. Это должно быть устранено".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Əlilliyin təyin olunması ilə bağlı xeyli narazılıqlar var”

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