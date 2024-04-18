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Депутат: Франция нарушает право канаков на самоопределение

Депутат: Франция нарушает право канаков на самоопределение Франция нарушает право канакского народа на самоопределение.
Милли Меджлис
18 апреля 2024 г. 17:09
Депутат: Франция нарушает право канаков на самоопределение

Франция нарушает право канакского народа на самоопределение.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев на конференции "История, современные вызовы и ожидаемое будущее" в азербайджанском парламенте.

По его словам, сегодняшняя конференция имеет особое значение для дальнейшего разоблачения политики колониализма, проводимой Францией в XXI веке:

"Франция, которая упрекает других в несоблюдении прав человека, держит канакский народ под колониальным господством с 1873 года. Каждый день мы становимся свидетелями того, как численность канаков в Новой Каледонии сокращается, а французов, наоборот, увеличивается. Также это лишает канакский народ возможности выразить свою волю на референдумах. Сегодня во Франции канаки подвергаются принудительному труду. Франция нарушает право канакского народа на самоопределение".

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Версия на английском языке Azerbaijani MP: ‘France violates right to self-determination of Kanak people'
Версия на азербайджанском языке Deputat: Fransa kanak xalqının öz müqəddəratını təyinetmə hüququnu pozur

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