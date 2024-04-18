Депутат: Франция нарушает право канаков на самоопределение

Франция нарушает право канакского народа на самоопределение.

Франция нарушает право канакского народа на самоопределение.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев на конференции "История, современные вызовы и ожидаемое будущее" в азербайджанском парламенте.

По его словам, сегодняшняя конференция имеет особое значение для дальнейшего разоблачения политики колониализма, проводимой Францией в XXI веке:

"Франция, которая упрекает других в несоблюдении прав человека, держит канакский народ под колониальным господством с 1873 года. Каждый день мы становимся свидетелями того, как численность канаков в Новой Каледонии сокращается, а французов, наоборот, увеличивается. Также это лишает канакский народ возможности выразить свою волю на референдумах. Сегодня во Франции канаки подвергаются принудительному труду. Франция нарушает право канакского народа на самоопределение".