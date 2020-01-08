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Глава ЦИК: Не можем принимать во внимание вопрос, связанный с собственностью

ЦИК: Не можем принимать во внимание вопрос, связанный с собственностью

"Как бы не хотелось, но мы не можем принимать во внимание вопрос, связанный с собственностью". 

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центризбиркома заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов

По его словам, раскрытие информации об имуществе и доходах является требованием в рамках Избирательного кодекса:

"Другие вопросы, которые можно решить, ЦИК пытается решить в поддержку истца. За исключением явных правонарушений, мы стараемся принять решение в пользу кандидата". 

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