Глава ЦИК: Не можем принимать во внимание вопрос, связанный с собственностью

"Как бы не хотелось, но мы не можем принимать во внимание вопрос, связанный с собственностью".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центризбиркома заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, раскрытие информации об имуществе и доходах является требованием в рамках Избирательного кодекса:

"Другие вопросы, которые можно решить, ЦИК пытается решить в поддержку истца. За исключением явных правонарушений, мы стараемся принять решение в пользу кандидата".