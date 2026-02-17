Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан вводит штрафы за вейпы в общественных местах

    Милли Меджлис
    • 17 февраля, 2026
    • 11:33
    Азербайджан вводит штрафы за вейпы в общественных местах

    В Азербайджане за курение электронных сигарет в запрещённых местах будут штрафовать на 30 манатов.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки предлагаются в Кодекс об административных проступках страны.

    На сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству был рассмотрен документ с новыми поправками.

    Согласно предлагаемым нормам, за использование электронных сигарет в запрещенных местах, на улицах и в других общественных пространствах будет применяться штраф в размере 30 манатов.

