Азербайджан вводит штрафы за вейпы в общественных местах

В Азербайджане за курение электронных сигарет в запрещённых местах будут штрафовать на 30 манатов.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предлагаются в Кодекс об административных проступках страны.

На сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству был рассмотрен документ с новыми поправками.

Согласно предлагаемым нормам, за использование электронных сигарет в запрещенных местах, на улицах и в других общественных пространствах будет применяться штраф в размере 30 манатов.