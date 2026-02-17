Азербайджан вводит штрафы за вейпы в общественных местах
Милли Меджлис
- 17 февраля, 2026
- 11:33
В Азербайджане за курение электронных сигарет в запрещённых местах будут штрафовать на 30 манатов.
Как сообщает Report, соответствующие поправки предлагаются в Кодекс об административных проступках страны.
На сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству был рассмотрен документ с новыми поправками.
Согласно предлагаемым нормам, за использование электронных сигарет в запрещенных местах, на улицах и в других общественных пространствах будет применяться штраф в размере 30 манатов.
