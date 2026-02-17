İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Qadağan edilən yerlərdə elektron siqaret çəkənlər 30 manat cərimə ediləcək

    Milli Məclis
    • 17 fevral, 2026
    • 11:00
    Qadağan edilən yerlərdə elektron siqaret çəkənlər 30 manat cərimə ediləcək

    Azərbaycanda qadağan edilən yerlərdə elektron siqaret çəkənlər 30 manat cərimə ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə yeni maddələr əlavə edilir.

    Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılam sənədə əlavə edilən yeni maddəyə əsasən, qadağan edilmiş yerlərdə, küçələrdə və digər ictimai yerlərdə elektron siqaretlərin istifadəsinə görə 30 manat məbləğində cərimə tətbiq ediləcək.

    Son xəbərlər

    11:05

    Anna Akopyan Nikol Paşinyanla vətəndaş nikahının başa çatdığını bildirib

    Region
    11:04

    AMADA "Qarabağ"ın aşağı yaş qrupları üçün maarifləndirmə seminarı keçirib

    Fərdi
    11:00

    Azərbaycan Avropa Şurasının "İnsan orqanlarının alverinə qarşı Konvensiya"sına qoşulacaq

    Milli Məclis
    11:00

    Qadağan edilən yerlərdə elektron siqaret çəkənlər 30 manat cərimə ediləcək

    Milli Məclis
    11:00

    Azərbaycanda elektron siqaretlərin satışına görə 5 min manat cərimə tətbiq ediləcək

    Milli Məclis
    10:55

    Azərbaycanda yanvarda 31 min mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına alınıb

    Biznes
    10:53
    Foto

    Azərbaycan məhsulları Yaponiyanın ticarət şəbəkələrinə inteqrasiya ediləcək

    Biznes
    10:53

    Qazaxıstanda MDB-də ilk ekoloji yanacaq istehsalı zavodu inşa ediləcək

    Energetika
    10:52

    Suraxanı icra başçısına töhmət verilib, Xəzər icra başçısına xəbərdarlıq edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti