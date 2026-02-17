Qadağan edilən yerlərdə elektron siqaret çəkənlər 30 manat cərimə ediləcək
Milli Məclis
- 17 fevral, 2026
- 11:00
Azərbaycanda qadağan edilən yerlərdə elektron siqaret çəkənlər 30 manat cərimə ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə yeni maddələr əlavə edilir.
Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılam sənədə əlavə edilən yeni maddəyə əsasən, qadağan edilmiş yerlərdə, küçələrdə və digər ictimai yerlərdə elektron siqaretlərin istifadəsinə görə 30 manat məbləğində cərimə tətbiq ediləcək.
