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Азербайджан присоединяется к еще одной конвенции с оговоркой в отношении Армении

Азербайджан присоединяется к еще одной конвенции с оговоркой в отношении Армении Азербайджан присоединяется к очередной конвенции с оговоркой в связи с Арменией.
Милли Меджлис
22 сентября 2022 г. 18:31
Азербайджан присоединяется к еще одной конвенции с оговоркой в отношении Армении

Азербайджан присоединяется к очередной конвенции с оговоркой в связи с Арменией.

Как передает Report, в связи с этим в повестку заседания комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству внесен законопроект об утверждении Конвенции "О международном порядке взыскания алиментов на детей и других формах содержания семьи".

Документ представил глава парламентского комитета Али Гусейнли. Он сообщил, что конвенция предусматривает совершенствование сотрудничества между государствами по международному порядку взыскания алиментов на детей и другим формам содержания семьи. Было отмечено, что Азербайджан также присоединяется к этой конвенции с оговоркой в ​​отношении Армении (до полного устранения последствий конфликта и нормализации отношений с Республикой Армения).

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