Азербайджан присоединяется к еще одной конвенции с оговоркой в отношении Армении

Азербайджан присоединяется к очередной конвенции с оговоркой в связи с Арменией.
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Документ представил глава парламентского комитета Али Гусейнли. Он сообщил, что конвенция предусматривает совершенствование сотрудничества между государствами по международному порядку взыскания алиментов на детей и другим формам содержания семьи. Было отмечено, что Азербайджан также присоединяется к этой конвенции с оговоркой в отношении Армении (до полного устранения последствий конфликта и нормализации отношений с Республикой Армения).