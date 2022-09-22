Азербайджан присоединяется к еще одной конвенции с оговоркой в отношении Армении

Азербайджан присоединяется к очередной конвенции с оговоркой в связи с Арменией.

Азербайджан присоединяется к очередной конвенции с оговоркой в связи с Арменией.

Как передает Report , в связи с этим в повестку заседания комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству внесен законопроект об утверждении Конвенции "О международном порядке взыскания алиментов на детей и других формах содержания семьи".

Документ представил глава парламентского комитета Али Гусейнли. Он сообщил, что конвенция предусматривает совершенствование сотрудничества между государствами по международному порядку взыскания алиментов на детей и другим формам содержания семьи. Было отмечено, что Азербайджан также присоединяется к этой конвенции с оговоркой в ​​отношении Армении (до полного устранения последствий конфликта и нормализации отношений с Республикой Армения).