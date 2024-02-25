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Айдын Джафаров: Избирательная кампания в Беларуси организована безупречно

Айдын Джафаров: Избирательная кампания в Беларуси организована безупречно "Избирательная кампания в Беларуси организована безупречно".
Милли Меджлис
25 февраля 2024 г. 17:00
Айдын Джафаров: Избирательная кампания в Беларуси организована безупречно

"Избирательная кампания в Беларуси организована безупречно".

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил полномочный представитель парламента Азербайджанской Республики, заместитель генерального секретаря Межпарламентской ассамблеи СНГ Айдын Джафаров.

"Мы представляем в основном депутатскую группу и секретариат МПА СНГ в составе 44 человек. Она входит в миссию наблюдателей СНГ, - сказал А.Джафаров. - Проведен мониторинг около 10 участков. Все участки открылись вовремя, все члены избирательных комиссий были на местах. Это было приятное открытие - участки начинали свою работу с гимна Беларуси".

По его словам, особенность выборов в Беларуси заключается в проведении досрочного голосования. "Это удобно для граждан - заранее проводить голосование. Вчера и позавчера было активное участие в выборном процессе. На наш взгляд, ЦИК организовал выборы очень четко. С точки зрения организации все безупречно. На всех посещаемых избирательных участках я должен отметить порядок, чистоту", - подчеркнул он.

Представитель МПА СНГ добавил, что ассамблея осуществляет долгосрочный мониторинг. "Эксперты отметили, что мониторинг показал соответствие законодательства Беларуси международным стандартам", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatı Belarusdakı seçkilərdən razı qalıb: “Qüsursuz təşkil edilib”

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