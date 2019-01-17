Афлатун Амашов: Привозимые из-за рубежа книги нужно освободить от НДС

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "Вопрос относительно книг очень важен. Чтение книг со средней школы должно быть обязательным. В этом случае мы можем увидеть эффективность".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по культуре заявил депутат, председатель Совета печати Афлатун Амашов.

Он также заявил о дороговизне книг: "Книги стоят очень дорого. В основном это книги, привозимые в Азербайджан из-за рубежа. За год в страну привозят около 200 000 книг. НДС в 18%, 7-8% таможенных и других расходов приводят к подорожанию книги на 60-70%. Считаю, что привозимые из-за рубежа книги нужно освободить от НДС. Ценность книги слишком велика. Печатная продукция, особенно научные журналы, также должны быть освобождены от налогов".