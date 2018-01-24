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    Законопроект "Об экономической зоне Алят" рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

    Не будут допускаться административные вмешательства со стороны© Report

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Состоялось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, по экономической политике, промышленности и предпринимательству, природных ресурсов, энергетики и экологии.

    Как сообщает Report, на заседании на обсуждение вынесли законопроект "Об экономической зоне Алят", подготовленный под руководством вице-спикера парламента, председателя комитета природных ресурсов, энергетики и экологии Валеха Алескерова.

    Член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов сказал Report, что законопроект безупречен. Он отметил, что это связано с созданием свободной экономической зоны в Аляте: "Законопроект опирается на мировой опыт. Проводимые в последние годы в Азербайджане экономические реформы, транснациональные международные проекты обусловили создание такой зоны. В той зоне предусмотрен ряд льгот. В том числе не будут допускаться административные вмешательства со стороны. Это очень важный момент для экономики Азербайджана".

    После обсуждений законопроект был рекомендован на пленарное заседание парламента.

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