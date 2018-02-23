Милли Меджлис ратифицировал подписанные между Азербайджаном и Турцией соглашения

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Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Милли Меджлис ратифицировал два подписанных между Азербайджаном и Турцией в 2017 году соглашения.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента обсудили соглашения "О сотрудничестве в области образования между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики" и "О сотрудничестве в области оборонной промышленности между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики".

После обсуждений соглашения были утверждены.