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    Милли Меджлис ратифицировал подписанные между Азербайджаном и Турцией соглашения

    Документы обсуждены на пленарном заседании парламента© Report

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Милли Меджлис ратифицировал два подписанных между Азербайджаном и Турцией в 2017 году соглашения.

    Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента обсудили соглашения "О сотрудничестве в области образования между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики" и "О сотрудничестве в области оборонной промышленности между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики".

    После обсуждений соглашения были утверждены. 

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