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    Журналистов Regnum приговорили к пяти годам тюрьмы в Беларуси

    На время отсрочки наказания журналистов освободят из-под стражи под подписку о невыезде

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Минский городской суд признал белорусских авторов российского агентства Regnum виновными в разжигании межнациональной вражды или розни и приговорил их к пяти годам лишения свободы с отсрочкой в три года, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Такого наказания для подсудимых потребовала сторона государственного обвинения.

    Напомним, что в декабре 2016 года вокруг агентства Regnum разгорелся скандал после публикации материалов на белорусскую тему. Спустя некоторое время правоохранители Беларуси задержали трех авторов Regnum. Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко обвинили в разжигании национальной вражды или розни. Вину они не признали.

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