Журналистов Regnum приговорили к пяти годам тюрьмы в Беларуси

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Минский городской суд признал белорусских авторов российского агентства Regnum виновными в разжигании межнациональной вражды или розни и приговорил их к пяти годам лишения свободы с отсрочкой в три года, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Такого наказания для подсудимых потребовала сторона государственного обвинения.

Напомним, что в декабре 2016 года вокруг агентства Regnum разгорелся скандал после публикации материалов на белорусскую тему. Спустя некоторое время правоохранители Беларуси задержали трех авторов Regnum. Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко обвинили в разжигании национальной вражды или розни. Вину они не признали.