О нас

Завтра пройдут выборы на должность гендиректора İTV

Завтра пройдут выборы на должность гендиректора İTV Завтра пройдут выборы на должность гендиректора Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана (İTV).
Медиа
23 мая 2022 г. 16:36
Завтра пройдут выборы на должность гендиректора İTV

Завтра пройдут выборы на должность гендиректора Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана (İTV).

Как сообщает Report, выборы пройдут в административном здании Аудиовизуального совета.

На должность гендиректора İTV подали документы 8 претендентов – Насиров Рашад Барат оглу, Мамедзаде Турал Сахиб оглу, Гасанов Анар Бейбала оглу, Аббасова Тарана Сулейман гызы, Гасымов Балакиши Алекпер оглу, Алиев Адалет Исахан оглу, Ализаде Узеир Али оглу, Нагиев Анар Алишах оглу.

В настоящее время гендиректором компании является Балакиши (Балаш) Гасымов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah İTV-nin baş direktoru vəzifəsinə seçkilər keçiriləcək

Самое важное

Брюссельская встреча Алиева и Пашиняна - важный шаг в направлении мира
Брюссельская встреча Алиева и Пашиняна - важный шаг в направлении мира
23 мая 2022 г. 13:43
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
23 мая 2022 г. 12:43
Президент: Отношения со Святым Престолом прошли большой путь развития
Президент: Отношения со Святым Престолом прошли большой путь развития
23 мая 2022 г. 12:22
Трехсторонняя встреча в Брюсселе - очередной успех внешней политики Ильхама Алиева
Трехсторонняя встреча в Брюсселе - очередной успех внешней политики Ильхама Алиева
23 мая 2022 г. 12:20
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому
23 мая 2022 г. 11:20
Состоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
22 мая 2022 г. 21:00
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Бельгию
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Бельгию
22 мая 2022 г. 15:02
Письмо Байдена: Азербайджан - важный партнер в мировой политике
Письмо Байдена: Азербайджан - важный партнер в мировой политике
21 мая 2022 г. 15:48
Джавид Османов: США ценят решительный политический курс президента Азербайджана
Джавид Османов: США ценят решительный политический курс президента Азербайджана
21 мая 2022 г. 12:41
В Южной Корее выбрали нового премьер-министра
В Южной Корее выбрали нового премьер-министра
21 мая 2022 г. 03:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi