Завтра пройдут выборы на должность гендиректора İTV

Завтра пройдут выборы на должность гендиректора Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана (İTV).
Как сообщает Report, выборы пройдут в административном здании Аудиовизуального совета.
На должность гендиректора İTV подали документы 8 претендентов – Насиров Рашад Барат оглу, Мамедзаде Турал Сахиб оглу, Гасанов Анар Бейбала оглу, Аббасова Тарана Сулейман гызы, Гасымов Балакиши Алекпер оглу, Алиев Адалет Исахан оглу, Ализаде Узеир Али оглу, Нагиев Анар Алишах оглу.
В настоящее время гендиректором компании является Балакиши (Балаш) Гасымов.