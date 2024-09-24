В Ташкенте проходит азербайджано-узбекский медиафорум по вопросам информационной безопасности

В столице Узбекистана Ташкенте проходит азербайджано-узбекский медиафорум на тему "В поисках истины в цифровую эпоху: борьба с дезинформацией".

В столице Узбекистана Ташкенте проходит азербайджано-узбекский медиафорум на тему "В поисках истины в цифровую эпоху: борьба с дезинформацией".

Как сообщает корреспондент Report из Ташкента, представители СМИ, эксперты и государственные деятели двух стран собрались на форуме для обсуждения актуальных вопросов в области информационной безопасности и влияния искусственного интеллекта на деятельность медиа.

На открытии мероприятия с азербайджанской стороны выступили с приветственными речами исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов и заведующий сектором по работе со СМИ отдела по взаимодействию с неправительственными организациями и коммуникации Администрации президента Азербайджана Кямран Гасанов.

А. Исмаилов подчеркнул, что между медиасубъектами Азербайджана и Узбекистана ведется активная работа по укреплению сотрудничества, отметив, что этому во многом способствует политическая воля президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Союзнические отношения, в свою очередь, дают серьезный импульс развитию взаимного сотрудничества в медиасфере и реализации фундаментальных проектов. >...< Подписание Меморандума о взаимопонимании между Агентством развития медиа Азербайджанской Республики и Агентством информации и массовых коммуникаций Узбекистана 20 июня 2022 года в рамках узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте дало серьезный стимул оживлению нашей деятельности", - добавил глава Агентства развития медиа.

Кямран Гасанов отметил, что в современном мире, при изобилии недостоверной информации, крайне важно формирование более ответственного и осведомленного журналистского сообщества.

Он подчеркнул, что за последние годы количество недостоверной информации выросло в десятки раз, и не случайно, что сегодня многие считают дезинформацию одной из основных мировых угроз: "Количество недостоверной информации растет в такой геометрической прогрессии, что традиционные методы верификации уже попросту не успевают за таким потоком. Развитие технологий искусственного интеллекта еще больше усугубляют ситуацию. Ведь если раньше для создания т.н. "газетной утки" нужны были профессиональные навыки, то теперь для создания фейка достаточно простого приложения. По некоторым прогнозам, в ближайшем будущем большинство всего онлайн-контента может быть создан искусственным интеллектом. И, к сожалению, большинство этого контента могут составить искаженные факты, или проще говоря, дезинформация и фейки".

Директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана Асаджан Ходжаев подчеркнул, что на протяжении нескольких лет наблюдается положительная динамика в сотрудничестве между медиаструктурами Азербайджана и Узбекистана.

"Представители средств массовой информации Узбекистана принимали участие в обоих Шушинских глобальных медиа-форумах. Кроме того, мы активно сотрудничаем в рамках медиаплатформ Организации тюркских государств (ОТГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)", - сказал он.

А. Ходжаев отметил важность выработки принципов и средств для повышения медиаграмотности населения обеих стран.

"В условиях кризиса доверия и множества конфликтов, развитие искусственного интеллекта и технологий deepfake способствует распространению дезинформации и фейковых новостей. В связи с этим предлагается регулярно проводить встречи экспертов для выработки правдивой информации и противодействия дезинформации, а также обмен опытом в области законодательства для его гармонизации. Кроме того, важны встречи с крупными IT-компаниями для регулирования распространения дезинформации в соцсетях и мессенджерах", - отметил Ходжаев.

Пресс-секретарь президента и заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Шерзод Асадов, отметив значительное развитие дезинформации в современном мире, подчеркнул, что сотрудничество медиаструктур двух стран играет важную роль в борьбе с этим явлением. Он особо указал на необходимость активизации работы над созданием совместной медиаплатформы в рамках ОТГ.