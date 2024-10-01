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АЗЕРТАДЖ объявило прием на работу на должность редактора

АЗЕРТАДЖ объявило прием на работу на должность редактора Азербайджанское государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ объявило вакансию на должность редактора в редакцию новостей на русском языке.
Медиа
1 октября 2024 г. 10:50
АЗЕРТАДЖ объявило прием на работу на должность редактора

Азербайджанское государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ объявило вакансию на должность редактора в редакцию новостей на русском языке.

Как сообщает Report, в должностные обязанности редактора входит:

- Редактирование новостей на русском языке;
- Подготовка к выпуску информаций;
- Организация оперативного перевода важных новостей;
- Обеспечение своевременного выпуска информаций корреспондентов;

Требования к кандидату:

- Наличие высшего образования;
- Владение в совершенстве азербайджанским и русским языками;
- Наличие не менее 5 лет опыта работы в СМИ на должности редактора;
- Знание стиля написания новостных текстов;
- Умение оперативно выпускать новости.
- Инициативность

Просьба к кандидатам направить информацию о себе по электронному адресу [email protected] до 15 октября 2024 года с указанием названия вакансии в теме письма.

На собеседование будут приглашены лишь кандидаты, отвечающие этим критериям.

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