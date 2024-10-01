АЗЕРТАДЖ объявило прием на работу на должность редактора

Азербайджанское государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ объявило вакансию на должность редактора в редакцию новостей на русском языке.

Азербайджанское государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ объявило вакансию на должность редактора в редакцию новостей на русском языке.

Как сообщает Report, в должностные обязанности редактора входит:

- Редактирование новостей на русском языке;

- Подготовка к выпуску информаций;

- Организация оперативного перевода важных новостей;

- Обеспечение своевременного выпуска информаций корреспондентов;

Требования к кандидату:

- Наличие высшего образования;

- Владение в совершенстве азербайджанским и русским языками;

- Наличие не менее 5 лет опыта работы в СМИ на должности редактора;

- Знание стиля написания новостных текстов;

- Умение оперативно выпускать новости.

- Инициативность

Просьба к кандидатам направить информацию о себе по электронному адресу [email protected] до 15 октября 2024 года с указанием названия вакансии в теме письма.

На собеседование будут приглашены лишь кандидаты, отвечающие этим критериям.