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Haber Global исполняется 6 лет

Haber Global исполняется 6 лет Турецкий новостной телеканал Haber Global сегодня отмечает свое шестилетие.
Медиа
24 сентября 2024 г. 15:58
Haber Global исполняется 6 лет

Турецкий новостной телеканал Haber Global сегодня отмечает свое шестилетие.

Как сообщает Report, начавший вещание 24 сентября 2018 года Haber Global с первого дня своей деятельности объективно освещает и доводит до внимания аудитории все важные темы, связанные с Азербайджаном.

Телеканал, выражавший полную поддержку Азербайджану в 44-дневной Отечественной войне, завоевал симпатии зрителей в обеих странах. Вместе с тем, транслируемые передачи вызвали большой интерес у зрителей, что еще больше расширило аудиторию телеканала в Турции и Азербайджане.

Ряд проектов телеканала имел успех на различных местных и международных фестивалях.

Коллектив информационного агентства Report поздравляет телеканал Haber Global с шестилетием и желает коллегам успехов!

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Версия на азербайджанском языке “Haber Global”ın altı yaşı tamam olur

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