На Азербайджано-узбекском медиафоруме обсудили возможности совместной борьбы с дезинформацией

Недавно созданный Азербайджано-узбекский экспертный совет станет серьезной интеллектуальной платформой, необходимой для повышения уровня межгосударственных отношений.

Недавно созданный Азербайджано-узбекский экспертный совет станет серьезной интеллектуальной платформой, необходимой для повышения уровня межгосударственных отношений.

Как сообщает участвующий в работе форума представитель Report, об этом заявил директор Информационно-аналитического центра международных отношений (Узбекистан) Санжар Валиев в ходе панельной дискуссии в рамках азербайджано-узбекского медиафорума на тему "В поисках истины в цифровую эпоху: борьба с дезинформацией".

По его словам, эксперты обеих стран стали частыми гостями телеканалов, новостных и других изданий, комментируя различные события: "Отрадно, что мы объективно видим и оцениваем усилия друг друга с позитивным подходом. И это не просто взаимный реверанс, а действительно беспристрастное восприятие информационной картины".

Валиев отметил, что между различными ведомствами Азербайджана и Узбекистана налаживаются близкие и доверительные рабочие контакты, отвечающие духу союзнических отношений.

Выступая на этой же панели, председатель ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио" Ровшан Мамедов подчеркнул, что дезинформация является инструментом геополитического влияния. В качестве примера он указал на ситуацию вокруг Карабахского конфликта, отметив, как мировые СМИ искажали реальные факты, представляя Азербайджан в роли "агрессора".

"В начале 90-х годов, когда вооруженные силы Армении оккупировали Карабах и прилегающие территории, Азербайджан столкнулся с тяжелейшей гуманитарной катастрофой. Около 20% его земель оказались под оккупацией, а более миллиона человек – голодных, лишенных дома и всех прав – были вынуждены жить в палатках и вагонах. Несмотря на все эти факты, влиятельные СМИ США и Европы представили события в ином свете, обвиняя Азербайджан в агрессии. В результате в США была принята 907-я поправка, направленная именно против Азербайджана. Это стало классическим примером того, как дезинформация может изменить восприятие реальных событий. На самом же деле, именно Азербайджан на протяжении 30 лет наблюдал, как его земли подвергались грабежу и разрушениям, а исторические и культурные памятники уничтожались", - сказал он.

По словам Мамедова, несмотря на стремительное распространение дезинформации, существуют способы борьбы с ней: "Одним из самых эффективных методов является единство и солидарность народов. Сотрудничество в традиционных или серьезных информационных ресурсах может помочь в решении множества проблем".

На панели "Лучшие международные практики борьбы с дезинформацией" начальник Центра по вопросам массовых коммуникаций при Агентстве информации и массовых коммуникаций Администрации президента Узбекистана Акбар Ризаев рассказал о сотрудничестве с крупнейшими социальными платформами, такими как Meta, Telegram и YouTube в борьбе с дезинформацией: "Мы периодически связываемся с ними для предотвращения распространения дезинформации и фишинговых атак".

Директор Агентства международной информации Trend Ильгар Гусейнов заявил, что одним из методов борьбы с дезинформацией может стать привлечение информированных людей в журналистику.

"Журналистика должна превратиться в престижную профессию, чтобы приходящие туда специалисты были высокопрофессиональными и осведомленными о происходящих процессах", - отметил он.