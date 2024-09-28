Global Media Group организовал тренинги для журналистов

По инициативе Global Media Group телеканал Haber Global провел серию практических и теоретических тренингов для представителей медиа, посвященных журналистике в зонах войны и кризиса.

По инициативе Global Media Group телеканал Haber Global провел серию практических и теоретических тренингов для представителей медиа, посвященных журналистике в зонах войны и кризиса.

Как сообщает Report, сотрудники СМИ, входящих в Global Media Group, приняли участие в тренингах, организованных в горной местности в Хызинском районе.

Тренинги проводились с участием военнослужащих запаса и были направлены на обучение участников навыкам защиты от опасностей в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций и других экстремальных ситуаций, с которыми они могут столкнуться в своей профессиональной деятельности.

В ходе тренингов представители медиа изучили тактико-технические характеристики оружия и боеприпасов, правила поведения на заминированных территориях, оказание первой медицинской помощи, военную топографию, научились определять направление с помощью современных технологий и традиционных средств.

Также участники тренингов освоили необходимые техники для работы на различных рельефах и другие важные навыки, которые могут пригодиться для выживания в экстремальных условиях.

Программа тренинга также включала изучение опыта команды Haber Global, полученного в ходе деятельности в различных горячих точках мира.

Как отметил корреспондент телеканала Мурат Караташ, если журналист собирается отправиться в зону конфликта, он должен быть хорошо информирован о ситуации в этом месте:

"Съемочная группа должна обладать информацией о климатических условиях, рельефе, этническом составе, обычаях и традициях местного населения той территории, куда она направляется. Кроме того, если журналист находится в зоне боевых действий, он должен изучить позиции сторон и то, какое оружие и боеприпасы используются на войне".

Инструктор-специалист, офицер запаса Сил специального назначения капитан Тургай Магеррамов поделился с журналистами несколькими способами для определения сторон света на местности: "Если вы считаете, что заблудились, у вас есть несколько способов для определения направления. Ночью вы можете определить север, ориентируясь на Полярную звезду, которая выглядит больше и ярче по сравнению с другими звездами. Другой способ - метод обратной засечки, с помощью которого можно определить свое местоположение по рельефу".

Инструктор также рассказал о первой медицинской помощи и том, что действия по ее оказанию различаются в зависимости от характера травмы.

Руководитель проекта по разминированию, полковник-лейтенант запаса Халиг Гусейнов поделился с участниками тренинга своими знаниями о минах и неразорвавшихся боеприпасах. Он рассказал о различных типах мин и перечислил те из них, которые были установлены армянскими вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана.

Отметим, что во время теоретических и практических занятий, продолжавшихся несколько дней в горно-лесистой местности, участники были обеспечены техническим и другим необходимым оборудованием.