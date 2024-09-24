Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в сфере медиа

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Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в сфере медиа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития медиа.

В рамках визита в Ташкент азербайджанская делегация во главе с исполнительным директором Агентства Ахмедом Исмайловым встретилась с генеральным директором Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан Асаджаном Ходжаевым.

На встрече проведен обмен мнениями по вопросам установления эффективных и широкомасштабных связей между двумя странами в области медиа и коммуникаций, а также по вопросам, имеющим глобальную актуальность в информационно-коммуникационной сфере, подчеркнуто большое значение реализации конкретных проектов.

Кроме того, обсуждены меры, которые будут приняты для реализации “Дорожной карты” по развитию сотрудничества в области медиа между Азербайджаном и Узбекистаном.