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Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в сфере медиа

Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в сфере медиа 15^29
Медиа
24 сентября 2024 г. 15:44
Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в сфере медиа

Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в сфере медиа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития медиа.

В рамках визита в Ташкент азербайджанская делегация во главе с исполнительным директором Агентства Ахмедом Исмайловым встретилась с генеральным директором Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан Асаджаном Ходжаевым.

На встрече проведен обмен мнениями по вопросам установления эффективных и широкомасштабных связей между двумя странами в области медиа и коммуникаций, а также по вопросам, имеющим глобальную актуальность в информационно-коммуникационной сфере, подчеркнуто большое значение реализации конкретных проектов.

Кроме того, обсуждены меры, которые будут приняты для реализации “Дорожной карты” по развитию сотрудничества в области медиа между Азербайджаном и Узбекистаном.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Uzbekistan mull co-op prospects in media
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan arasında informasiya sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

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