Азербайджанская делегация побывала на узбекском телеканале Zo'rTV

Находящаяся с визитом в Узбекистане азербайджанская делегация в рамках I Азербайджано-узбекского медиа-форума побывала на телеканале Zo'rTV.

Находящаяся с визитом в Узбекистане азербайджанская делегация в рамках I Азербайджано-узбекского медиа-форума побывала на телеканале Zo'rTV.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития медиа Азербайджана (МEDİA), участники форума ознакомились с условиями, инфраструктурой и техническими возможностями телеканала, а также с радиостанциями, работающими на Zo'rTV.

Делегация обсудила с руководством узбекского телеканала возможности сотрудничества и обмена взаимным опытом. Была подчеркнута важность реализации совместных проектов и организации взаимных визитов в будущем.