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Азербайджанская делегация побывала на узбекском телеканале Zo'rTV

Азербайджанская делегация побывала на узбекском телеканале Zo'rTV Находящаяся с визитом в Узбекистане азербайджанская делегация в рамках I Азербайджано-узбекского медиа-форума побывала на телеканале Zo'rTV.
Медиа
24 сентября 2024 г. 16:06
Азербайджанская делегация побывала на узбекском телеканале Zo'rTV

Находящаяся с визитом в Узбекистане азербайджанская делегация в рамках I Азербайджано-узбекского медиа-форума побывала на телеканале Zo'rTV.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития медиа Азербайджана (МEDİA), участники форума ознакомились с условиями, инфраструктурой и техническими возможностями телеканала, а также с радиостанциями, работающими на Zo'rTV.

Делегация обсудила с руководством узбекского телеканала возможности сотрудничества и обмена взаимным опытом. Была подчеркнута важность реализации совместных проектов и организации взаимных визитов в будущем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistana səfər çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyəti "Zo'r" TV kanalında olub

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