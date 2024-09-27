Haber Global представил репортаж "Азербайджан чтит шехидов"

Турецкий телеканал Haber Global представил репортаж со Второй Аллеи шехидов, посвященный Дню памяти - 27 сентября.

Турецкий телеканал Haber Global представил репортаж со Второй Аллеи шехидов, посвященный Дню памяти - 27 сентября.

Как сообщает Report, в репортаже под названием "Азербайджан чтит шехидов" говорится о том, что ровно четыре года назад десятимиллионный Азербайджан сплотился во имя борьбы за освобождение своих земель.

"Четыре года назад был сделан первый шаг к возвращению миллиона вынужденных переселенцев на родину после 30 лет разлуки. Несмотря на то, что прошло уже много времени, раны в сердцах матерей и отцов шехидов все еще свежи. Однако сегодня они с гордостью приходят на могилы своих детей, отдавая дань их памяти" - говорится в материале.

В репортаже также предоставлена информация об антитеррористической операции 19-20 сентября прошлого года в Азербайджане, в результате которой была полностью восстановлена территориальная целостность страны.

Report представляет репортаж Haber Global: