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Haber Global представил репортаж "Азербайджан чтит шехидов"

Haber Global представил репортаж "Азербайджан чтит шехидов" Турецкий телеканал Haber Global представил репортаж со Второй Аллеи шехидов, посвященный Дню памяти - 27 сентября.
Медиа
27 сентября 2024 г. 18:10
Haber Global представил репортаж Азербайджан чтит шехидов

Турецкий телеканал Haber Global представил репортаж со Второй Аллеи шехидов, посвященный Дню памяти - 27 сентября.

Как сообщает Report, в репортаже под названием "Азербайджан чтит шехидов" говорится о том, что ровно четыре года назад десятимиллионный Азербайджан сплотился во имя борьбы за освобождение своих земель.

"Четыре года назад был сделан первый шаг к возвращению миллиона вынужденных переселенцев на родину после 30 лет разлуки. Несмотря на то, что прошло уже много времени, раны в сердцах матерей и отцов шехидов все еще свежи. Однако сегодня они с гордостью приходят на могилы своих детей, отдавая дань их памяти" - говорится в материале.

В репортаже также предоставлена информация об антитеррористической операции 19-20 сентября прошлого года в Азербайджане, в результате которой была полностью восстановлена территориальная целостность страны.

Report представляет репортаж Haber Global:

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Версия на азербайджанском языке "Haber Global": Dörd il əvvəl on milyon azərbaycanlının hər biri əsgərə çevrilmişdi

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