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Азербайджанская делегация побывала в Агентстве информации и массовых коммуникаций Узбекистана

Азербайджанская делегация побывала в Агентстве информации и массовых коммуникаций Узбекистана 17:23
Медиа
24 сентября 2024 г. 17:44
Азербайджанская делегация побывала в Агентстве информации и массовых коммуникаций Узбекистана

Представители пресс-служб различных государственных органов и учреждений Азербайджана посетили Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана, где им была представлена информация о деятельности ведомства.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию медиа (MEDIA).

На встрече азербайджанской делегации была представлена детальная презентация о принципах работы Агентства, стратегических целях, направлениях деятельности и механизмах, его роли в формировании медиаполитики страны, приоритетах и проделанной работе.

Кроме того, представители пресс-служб ознакомились с работой различных министерств и ведомств Узбекистана, обсудили важные вопросы, касающиеся повышения квалификации специалистов по связям с общественностью, последние тенденции и передовой опыт в области коммуникации, а также рассмотрели пути установления эффективной коммуникации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan nümayəndə heyəti Özbəkistan İnformasiya və Kütləvi Kommunikasiya Agentliyində olublar

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