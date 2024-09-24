Директор Report: Профессионализм журналистов — ключевой фактор в борьбе с дезинформацией

Распространение дезинформации во многом зависит от профессионализма журналистов и их понимания геополитических процессов.

Профессионализм журналистов и их понимание геополитических процессов являются ключевыми факторами в борьбе с дезинформацией.

Об этом директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев заявил в ходе панельной дискуссии в рамках азербайджано-узбекского медиафорума на тему "В поисках истины в цифровую эпоху: борьба с дезинформацией".

"Известно, что в мире наблюдается тенденция к снижению качества образования. Молодое поколение почему-то читает значительно меньше, чем наше поколение и поколение наших родителей. Большую часть их внимания и времени занимают социальные сети. К сожалению, в эпоху стремительного развития соцсетей основной проблемой является то, что существует множество сайтов, где информация, не всегда проверяется перед публикацией. Признанные медиа-ресурсы в Азербайджане, такие как АЗЕРТАДЖ , Report, Trend, APA, мы всегда тщательно перепроверяем данные перед тем, как выпустить их на сайт. Многие соцсети, наоборот, как раз используют непроверенную информацию. В таких условиях найти профессиональные кадры в сфере журналистики становится действительно сложно", - сказал он.

Гусейналиев также подчеркнул, что профессиональные журналисты способны оперативно выявлять дезинформацию, и в Азербайджане функционируют специализированные медиа-школы для подготовки высококвалифицированных кадров, среди которых особое место занимает медиа-школа Report.

Модератор панели, генеральный директор "Медиа центр Хазар" Мурад Дадашев, поддержав мнение Ф.Гусейналиева о влиянии социальных сетей на распространение дезинформации, подчеркнул, что в этой связи медиа-грамотность населения становится особенно важной.

Выступая на этой же панели, председатель правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Вугар Алиев отметил, что современный человек живет в большом информационном потоке, подчеркнув, что у данного явления имеются, как положительные так и отрицательные стороны.

"Очень часто на разных медиа-ресурсах можно найти противоречащие друг другу сообщения или фейковые новости. В этой связи понятно, что потребление новостей требует грамотного и осознанного подхода, иными словами, медиаграмотности. Она нужна не только нам, журналистам, работающим с различными источниками информации, она столь же необходима обычным людям, потребителям медиаконтента для того, чтобы распознавать правду и ложь, достоверную информацию и фейки", - сказал он.

По словам Алиева, медийная информационная грамотность дает читателям новостей инструменты для оценки достоверности и точности источников: "В нынешних условиях на информационном пространстве она приобретает особую важность, поскольку позволяет правильно ориентироваться в огромных потоках информации".

Директор Общественного фонда поддержки и развития национальных средств массовой информации (Узбекистан) Жахонгир Азимов, в свою очередь, отметил о самоорганизации рядовых граждан, которые создают платформы для распространения информации, тем самым становясь первоисточником. При этом он указал на их низкую медиаграмотность, что влияет на точность подаваемой информации.

"Главная задача Узбекистана - это развитие критического и креативного мышления среди населения, чтобы граждане не становились источником дезинформации. Как журналисты, так и обычные люди находятся в общем информационном пространстве, которое оказывает влияние на всех. Поэтому важно сделать это информационное поле благоприятным и здоровым," - отметил он.

Начальник отдела по развитию цифровых технологий и медиаобразования Агентства информации и массовых коммуникаций при

Администрации президента Узбекистана Тохир Умаров пояснил, что медиаграмотность - это не просто умение читать новости и различать факты от мнения: "Это способность анализировать источники, понимать скрытые мотивы, которые могут предстоять за сообщениями, и уметь принимать обоснованные решения на основе полученных информаций. В современном цифровом мире население сталкивается с огромным объемом данных. И от того, как люди научатся с ним взаимодействовать, зависит их наше с вами будущее".