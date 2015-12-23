НСТР сделал телеканалу Space предупреждение ​в связи с передачей "Sevimli şou", ANS оштрафован на 161 000 манатов

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня прошло очередное заседание Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщили Report в НСТР, на заседании рассмотрели дела касательно административных правонарушений по административным протоколам, связанным с нарушением радиостанцией ANS ÇM закона Азербайджанской Республики "О телерадиовещании" и закона Азербайджанской Республики "О рекламе".

В связи с нарушением во время вещания радиостанцией ANS ÇM статьи 35.4 закона Азербайджанской Республики "О телерадиовещании" и статьи 20.4 закона "О рекламе", согласно решению №12/1 Национального совета телерадиовещания, телекомпания ANS оштрафована на 161 000 (сто шестьдесят одна тысяча) манатов.

На заседании также обсудили передачи телеканала Space "Sevimli şou" и "Məhəbbət əhvalatları". В связи с нарушением телепрограммой требований, телеканал Space получил предупреждение.