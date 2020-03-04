"Вечерний Бишкек": Баку - красивый суперсовременный город

Нескольких дней пребывания в стране достаточно для того, чтобы понять, что Азербайджан — самодостаточная, богатая и безопасная страна.

Как передает Report, об этом говорится в статье "В стране огней", опубликованной в кыргызском издании "Вечерний Бишкек" под авторством Нины Ничипоровой.

По словам автора, в Баку прекрасный свежий морской воздух на Приморском бульваре, который называют "жемчужиной" азербайджанской столицы.

"И если ты не походил по бульвару, то, считай, не видел Баку. Он для нас, как Красная площадь для россиян", — пояснил мне еще в Бишкеке один из представителей азербайджанской диаспоры", - отмечает Н.Ничипорова.

По ее словам, Приморский бульвар — это огромный парк с экзотическими растениями

"На приколе и прогулочные гондолы на маленькой Венеции. В парке построена система каналов, повторяющих точь–в–точь венецианские. Даже стоя на берегу, ощущаешь себя чуть–чуть итальянцем. Говорят, что от желающих поплавать летом по каналам на настоящей гондоле нет отбоя", - подчеркивает автор, добавляя, что чтобы обойти весь парк с музеями и магазинами недели не хватит.

Автор отмечается, что на бульваре всегда много молодежи, которые играют на гитарах и поют – "кто в одиночку, а кто и хором".

"Это любимое место встреч и отдыха бакинцев. Вечером особенно хорошо видны отсюда три гигантских здания — 190, 160 и 140 метров в высоту, — похожие на языки пламени. Они, кстати, так и называются "пламенные башни". Вечером они подсвечиваются и поминутно меняют цвета, словно и впрямь колеблется пламя", - говорится в статье.

По словам Н.Ничипоровой, Баку, как красивый суперсовременный город, живет в своем привычном ритме.

"Но в современном есть еще и старый, даже древний город Ичеришехер, что означает "крепость", в который мы вошли через огромные Шемахинские ворота. Город окружен огромной крепостной стеной. До сих пор здесь живут бакинцы, но их немного. Старый город считается больше историко–архитектурным заведением и представляет собой колоритное восточное Средневековье. Бродить по узким улочкам можно долго — площадь старого города Ичеришехер больше 22 километров. Но мимо Девичьей башни точно не пройдешь. Высотой она 28 метров и тоже считается символом Баку. Одна из легенд ее создания гласит о девушке, которую отец захотел выдать замуж за нелюбимого человека. Пытаясь отсрочить свадьбу, девушка попросила шаха построить башню и подождать, пока она не будет закончена. Но шах не изменил своего решения, и после строительства царевна бросилась в море и разбилась о камень", - отмечает автор.

Н.Ничипорова высказывает мнение, что нескольких дней достаточно для того, чтобы понять, что Азербайджан — самодостаточная, богатая и безопасная страна.

"О том, что по ее улицам даже ночью можно ходить хоть с килограммом бриллиантов, и никто их не отберет, сказал мне еще в Бишкеке бывший работник прокуратуры. Это нам подтвердили и в Баку", - говорится в статье.

Автор также отмечает величие архитектурного проекта Центра Гейдара Алиева.

"Во внешнем облике центра, как и в начертании арабских букв на стенах древних мечетей, не найти острых углов и прямых линий. Когда смотришь на это здание, а тем более когда находишься внутри, то создается впечатление нереальности, словно ты переместился в будущее, лет на сто вперед, настолько здание необычно. Говорят, если смотреть на центр с высоты, то его очертания напоминают подпись самого Гейдара Алиева", - подчеркивает автор.

Она также указывает, что в Азербайджане есть много исторических мест, связанных и с Шелковым путем, к примеру, есть храм огнепоклонников.

"А также — музеи ковров, современного искусства, театры, великолепные вина и кухня. В Азербайджане маринуют даже виноград, хурму и авокадо, которые подаются к мясу или рыбе. За четыре дня, конечно, невозможно, побывать во всех исторических местах и все попробовать, а потому так хочется продолжить знакомство со страной огней, как называют еще Азербайджан", - резюмируют жительница Кыргызстана.