В Стамбуле начался медиафорум Тюркского совета

В Стамбуле начал работу медиафорум Тюркского совета.
Как передает турецкое бюро Report, мероприятие проводится Управлением коммуникации Администрации президента Турции под лозунгом "Укоренившееся прошлое, сильное будущее".
В ходе медиафорума будут обсуждены развитие сотрудничества в сфере СМИ, социальные медиа и совместная борьба с дезинформацией.
В мероприятии принимают участие представители СМИ, академики, высокопоставленные лица государственных структур и организаций, студенты вузов из стран-членов Тюркского совета - Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, страны-наблюдателя Венгрии, а также из Туркменистана.
Азербайджан на медиаформуе представлен делегацией во главе с помощником президента Азербайджанской Республики, заведующего отделом внешней политики Администрации президента.
В рамках мероприятия также состоится панель на тему "Победа, рожденная единством: Карабах".
Мероприятие продлится до 24 октября.