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В Стамбуле начался медиафорум Тюркского совета

В Стамбуле начался медиафорум Тюркского совета В Стамбуле начал работу медиафорум Тюркского совета.
Медиа
22 октября 2021 г. 11:48
В Стамбуле начался медиафорум Тюркского совета
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В Стамбуле начал работу медиафорум Тюркского совета.

Как передает турецкое бюро Report, мероприятие проводится Управлением коммуникации Администрации президента Турции под лозунгом "Укоренившееся прошлое, сильное будущее".

В ходе медиафорума будут обсуждены развитие сотрудничества в сфере СМИ, социальные медиа и совместная борьба с дезинформацией.

В мероприятии принимают участие представители СМИ, академики, высокопоставленные лица государственных структур и организаций, студенты вузов из стран-членов Тюркского совета - Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, страны-наблюдателя Венгрии, а также из Туркменистана.

Азербайджан на медиаформуе представлен делегацией во главе с помощником президента Азербайджанской Республики, заведующего отделом внешней политики Администрации президента.

В рамках мероприятия также состоится панель на тему "Победа, рожденная единством: Карабах".

Мероприятие продлится до 24 октября.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulda Türk Şurasının mediaforumu başlayıb

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