В Стамбуле начался медиафорум Тюркского совета

В Стамбуле начал работу медиафорум Тюркского совета.

В Стамбуле начал работу медиафорум Тюркского совета.

Как передает турецкое бюро Report, мероприятие проводится Управлением коммуникации Администрации президента Турции под лозунгом "Укоренившееся прошлое, сильное будущее".

В ходе медиафорума будут обсуждены развитие сотрудничества в сфере СМИ, социальные медиа и совместная борьба с дезинформацией.

В мероприятии принимают участие представители СМИ, академики, высокопоставленные лица государственных структур и организаций, студенты вузов из стран-членов Тюркского совета - Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, страны-наблюдателя Венгрии, а также из Туркменистана.

Азербайджан на медиаформуе представлен делегацией во главе с помощником президента Азербайджанской Республики, заведующего отделом внешней политики Администрации президента.

В рамках мероприятия также состоится панель на тему "Победа, рожденная единством: Карабах".

Мероприятие продлится до 24 октября.