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В мексиканском СМИ разоблачена клеветническая кампания против Азербайджана

В мексиканском СМИ разоблачена клеветническая кампания против Азербайджана В известной мексиканской газете Milenio опубликована статья под названием "Разоблачая миф о гуманитарном кризисе в Карабахе".
Медиа
15 сентября 2023 г. 05:08
В мексиканском СМИ разоблачена клеветническая кампания против Азербайджана

В известной мексиканской газете Milenio опубликована статья под названием "Разоблачая миф о гуманитарном кризисе в Карабахе".

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, в материале осуждается манипулятивная и клеветническая деятельность Армении под предлогом "кризиса в Карабахе", акцентируется внимание на провокационной и лицемерной политике Армении, а также двойных стандартах, с которыми сталкивается наша страна.

В статье отмечается, что в последнее время муссируются необоснованные и предвзятые утверждения, связанные с Карабахским регионом Азербайджана, даже озвучиваются выдумки о "геноциде". Подчеркивается, что армянская пропаганда, которая далека от истины, терпит неудачу в попытке введения в заблуждение международной общественности сообщениями о "гуманитарном кризисе" в регионе.

В материале также констатируется, что известный эксперт по международному праву Родни Диксона расценил в своем отчете утверждения Луиса Окампо о "геноциде" в Карабахском регионе Азербайджана как необоснованные и ошибочные. Также подчеркивается, что ведущие раввины Америки и Европы призвали Армению прекратить использование Холокоста и термина "геноцид" в пропагандистских целях.

"В то время как армянское население региона имеет доступ к продовольствию через альтернативные пути, сообщения о том, что они якобы живут в условиях голода в результате закрытия Лачынской дороги, вызывают только удивление. Это является частью пропагандистской политики армянской диаспоры и ее покровителей, которые не могут смириться с восстановлением территориальной целостности Азербайджана", - говорится в статье.

В то же время отмечается, что призывы ряда стран мира использовать предложенную Азербайджаном дорогу Агдам-Ханкенди вместо политизации гуманитарного вопроса не были положительно восприняты армянами, а Армения в последний момент отказалась от достигнутой при посредничестве международных акторов договоренности об открытии обоих маршрутов.

В заключение выражается обеспокоенность, что эксперты "цивилизованного мира", представители СМИ не упоминают о реалиях нынешнего сценария, который подрывает усилия по достижению стабильного мира и развитию процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией, а те, кто сегодня "переживают" из-за искусственно созданного "продовольственного кризиса", должны вспомнить о страданиях сотен тысяч азербайджанцев, пребывавших в изгнании на протяжении около тридцати лет.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMeksika mətbuatında ölkəmizə qarşı aparılan qarayaxma kampaniyası ifşa olunub

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