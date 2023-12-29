В Медиа-школе Report завершилась учебная программа 15-й группы

Завершена программа обучения 15-й группы Медиа-школы Report.

Завершена программа обучения 15-й группы Медиа-школы Report.

Сертификаты были вручены семи журналистам Медиа школы, которые в рамках программы обучались азам написания новостей, подготовки интервью, репортажей, статей-исследований, видеосюжетов, фоторепортажей, проводили расследования, участвовали в мониторингах и опросах.

Директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев поздравил выпускников, успешно освоивших программу обучения:

"Результат тренингов очевиден. В агентстве уже работают трое выпускников этой группы. Один из них является SMM-менеджером в отделе мультимедиа, двое работают в русской редакции в качестве журналиста и переводчика. В 15-й группе Медиа-школы Report собрались достаточно образованные кадры с высоким интеллектуальным потенциалом".

Руководитель Медиа-школы Report Исмаил Рафигоглу подчеркнул, что тренинги эффективны и играют важную роль в построении карьеры участников школы в будущем.

"Наджмеддин Гулузаде и Гюляр Сеймургызы, окончившие медиа-школу, недавно начали работать в информационном агентстве Report. Еще несколько выпускников устроились на работу в известные агентства и сайты страны. Мы всегда готовы поддержать талантливую молодежь и дать им хорошие рекомендации"

Рафигоглу также рассказал о ряде мероприятий и встреч, состоявшихся в рамках программы обучения: "Несколько ведущих журналистов Report встретились со студентами. Своим опытом поделились главный редактор Мурад Алиев, заместитель главного редактора, заведующий отделом мультимедиа Джавид Османов, редактор Report, эксперт по внешнеполитическим новостям Виктория Дементьева.

На встречах с политологом Ильгаром Велизаде, медиа-директором Global Media Group, известным журналистом Гамидом Гамидовым, гендиректором информационного агентства "Интерфакс-Азербайджан" Анаром Азизовым, главным редактором информационного портала Media.az Джамилей Алекберовой, главным редактором информационно-аналитическго портала Caliber.az Тимуром Гусейновым говорилось о современном состоянии журналистики, тонкостях точной и своевременной подачи новостей".

Медиа-школа Report начала свою деятельность 13 июня 2018 года. Целью Медиа-школы является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, ознакомление молодых журналистов с современными тенденциями мировых СМИ, раскрытие потенциала людей, увлеченных журналистикой и желающих работать в этой сфере, обеспечение повышения практических знаний и навыков. Медиа-школу Report окончили десятки молодых людей, которые в настоящее время работают в различных медиа-структурах страны.