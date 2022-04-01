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В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа

В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа Стартовала учебная программа для новой группы Медиа-школы Информационного агентства Report.
Медиа
1 апреля 2022 г. 17:45
В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа

Стартовала учебная программа для новой группы Медиа-школы Информационного агентства Report.

Десять обратившихся в Report молодых людей будут готовить в агентстве новости, интервью, репортажи, исследования, изучат тайны профессии журналиста. В период обучения особое внимание будет уделяться новостной журналистике.

Директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев на встрече с членами уже 10-й по счету группы Медиа-школы Report сказал, что этот учебный процесс – окно в журналистику:

"В Азербайджане хорошие журналисты востребованы всегда. В самом агентстве часто открываются вакансии. Порой мы не можем найти нужного журналиста. Образованные, умеющие ладить с коллегами, точно выполняющие обязанности кадры всегда востребованы. Медиа-школа Report помогает перспективной молодежи на этом пути".

Руководитель Медиа-школы Report Исмаил Рафигоглу призвал молодых журналистов быть ответственными в период обучения:

"Нельзя пропускать даже один день занятий. Студенты Медиа-школы Report должны непрестанно получать знания, выполнять все поручения. Путь к успеху лежит через труд".

Отметим, что Медиа-школа Информационного агентства Report начала деятельность в июне 2018 года. Целью Медиа-школы является подготовить профессиональные кадры в сфере медиа в Азербайджане, привить молодым журналистам современные тренды мировой журналистики. В школе были применены новейшие методы обучения, были укреплены практические знания и навыки молодых кандидатов. До сих пор десятки молодых людей окончили Медиа-школу Report. Сейчас они работают в различных медиа-структурах страны.

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Версия на английском языке ФотоReport Media School launches new training program
Версия на азербайджанском языке ФотоReport Media Məktəbində yeni təlim proqramına start verilib

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