В Киеве впервые представлена научная работа, посвящённая работе азербайджанских СМИ в Украине

Киев. 28 июня. REPORT.AZ/ В Киевском национальном университете культуры и искусств 18 июня состоялась успешная защита дипломного исследования на тему "Азербайджанские СМИ в независимой Украине: история, развитие, перспективы", сообщает Report.

Отметим, что это первая научная работа в Украине, посвящённая исследованию работы азербайджанских СМИ в Украине и украино-азербайджанских отношений в сфере журналистики, коммуникации и обмена информацией.

Государственная аттестационная комиссия однозначно отметила высокий уровень проведённого исследования и оценило работу в 95 баллов из 100.

Как утверждает автор научной работы Марина Гончарук, исследование заняло около двух лет. За это время проводился сбор архивов изданий азербайджанской диаспоры Украины, исследование истории развития украинских офисов азербайджанских СМИ в Украине. Проводилась работа с профильными библиотеками Украины, в частности Киевской библиотекой имени Самеда Вургуна, благодаря которой удалось получить информацию и помощь от Национальной библиотеки Азербайджана им. М. Ф. Ахундова.

В научной работе впервые проводится систематизация хронологии развития и становления азербайджанских СМИ в независимой Украине, определены факторы формирования и особенности редакционной политики украинских офисов азербайджанских СМИ и СМИ азербайджанской диаспоры Украины.

"Я около четырех лет работаю с азербайджанской диаспорой Украины, из которых полтора года работала корреспондентом в Украине информационного агентства "Report", поэтому у меня не было сомнений относительно темы научной работы, волновало лишь то, что это первая работа в Украине на эту тему. Но благодаря поддержке азербайджанской диаспоры, в частности Объединённой диаспоры азербайджанцев Украины, мне удалось собрать со всей Украины архивы печатных изданий диаспоры, пообщаться с теми, кто стоял у истоков создания первых медиа диаспоры, с первыми корреспондентами азербайджанских СМИ в Украине. Для меня большая честь привнести свой вклад в развитие украино-азербайджанского сотрудничества. Буду очень рада, когда результаты работы начнут использоваться в Украине и Азербайджане с практической точки зрения", - отметила М.Гончарук.