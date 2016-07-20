В Киеве в результате взрыва погиб известный российский журналист

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Известный тележурналист Павел Шеремет погиб в Киеве. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, машина, на которой ехал Шеремет, взорвалась утром 20 июля.

Взрыв прогремел в 7:45 по местному времени, в то время как Шеремет находился за рулем. На место прибыла полиция.

Последние пять лет Шеремет жил в Киеве, работал в издании "Украинская правда" и ведущим на радио "Вести".

Ранее П.Шеремет работал на российском телеканале ОРТ и впоследствии "Первом канале".