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    В Киеве в результате взрыва погиб известный российский журналист

    Последние пять лет Шеремет жил в Киеве, работал в издании Украинская правда

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Известный тележурналист Павел Шеремет погиб в Киеве. Как сообщает Report  со ссылкой на украинские СМИ, машина, на которой ехал Шеремет, взорвалась утром 20 июля.

    Взрыв прогремел в 7:45 по местному времени, в то время как Шеремет находился за рулем. На место прибыла полиция. 

    Последние пять лет Шеремет жил в Киеве, работал в издании "Украинская правда" и ведущим на радио "Вести".

    Ранее П.Шеремет работал на российском телеканале ОРТ и впоследствии "Первом канале".  

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