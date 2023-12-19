О нас

В известном мексиканском журнале опубликована статья, посвященная Гейдару Алиеву

В известном мексиканском журнале опубликована статья, посвященная Гейдару Алиеву Журнал Mundo Internacional, широко распространяемый среди мексиканских государственных и правительственных учреждений, парламента, академических кругов и членов аккредитованного в стране дипломатического корпуса, опубликовал статью, посвященный памяти общ
Медиа
19 декабря 2023 г. 05:15
В известном мексиканском журнале опубликована статья, посвященная Гейдару Алиеву

Журнал Mundo Internacional, широко распространяемый среди мексиканских государственных и правительственных учреждений, парламента, академических кругов и членов аккредитованного в стране дипломатического корпуса, опубликовал статью, посвященный памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В статье говорится, что Гейдар Алиев является источником национальной гордости азербайджанского народа, что имя выдающегося политического и государственного деятеля вписано золотыми буквами в историю страны. Подчеркивается, что по случаю 100-летия со дня рождения, Распоряжением президента Ильхама Алиева, 2023 год был объявлен в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева".

Также в материале отмечается краткий обзор славного жизненного пути общенационального лидера, приводятся сведения о его исключительных заслугах перед азербайджанской государственностью и прогрессом народа как в годы Советского Союза, так и годы независимости.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Meksikanın tanınmış jurnalı Heydər Əliyevdən yazdı: “Hər bir xalqın lideri ona layiq olur”

Самое важное

В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год
ФотоВ Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год
15 декабря 2023 г. 19:31
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
15 декабря 2023 г. 13:35
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках Года Гейдара Алиева
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках "Года Гейдара Алиева"
15 декабря 2023 г. 13:04
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
15 декабря 2023 г. 12:50
Состоялось расширенное заседание правления партии Ени Азербайджан
ФотоСостоялось расширенное заседание правления партии "Ени Азербайджан"
15 декабря 2023 г. 11:40
Партия Ени Азербайджан выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
Партия "Ени Азербайджан" выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
15 декабря 2023 г. 11:12
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
14 декабря 2023 г. 16:05
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
14 декабря 2023 г. 15:29
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
14 декабря 2023 г. 14:11
В Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
ФотоВ Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
14 декабря 2023 г. 09:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi