В известном мексиканском журнале опубликована статья, посвященная Гейдару Алиеву

Журнал Mundo Internacional, широко распространяемый среди мексиканских государственных и правительственных учреждений, парламента, академических кругов и членов аккредитованного в стране дипломатического корпуса, опубликовал статью, посвященный памяти общ

Журнал Mundo Internacional, широко распространяемый среди мексиканских государственных и правительственных учреждений, парламента, академических кругов и членов аккредитованного в стране дипломатического корпуса, опубликовал статью, посвященный памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В статье говорится, что Гейдар Алиев является источником национальной гордости азербайджанского народа, что имя выдающегося политического и государственного деятеля вписано золотыми буквами в историю страны. Подчеркивается, что по случаю 100-летия со дня рождения, Распоряжением президента Ильхама Алиева, 2023 год был объявлен в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева".

Также в материале отмечается краткий обзор славного жизненного пути общенационального лидера, приводятся сведения о его исключительных заслугах перед азербайджанской государственностью и прогрессом народа как в годы Советского Союза, так и годы независимости.