В İTV состоялись кадровые назначения на высокие посты - СПИСОК

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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Общественной телерадиовещательной компании (İTV) произведен ряд кадровых назначений.

Как сообщили Report в департаменте по связям с общественностью компании, 4 сентября 2018 года состоялось очередное заседание Совета вещания компании. На заседании Совета вещания на основании представления генерального директора Общественной телерадиовещательной компании Балакиши Гасымова были обсуждены кадровые назначения по новым должностям и структурные изменения.

Решением Совета Рагим Багир оглу Гамидов назначен заместителем гендиректора, Гюнель Аслан гызы Османова - директором департамента кадров и особых дел, Кенуль Ариф гызы Шукюрова - директором департамента утренних программ, Максим Сергеевич Цурков - директором департамента международных связей, Мехмандар Энвер оглу Сейидов - директором юридического департамента, Мамедали Назим оглу Мамедов - директором департамента радиопрограмм, Кянан Эльдар оглу Хакимов - директором спортивного департамента, Минижа Джамшид гызы Джафарли - директором департамента телевизионных программ.

"Произведенные кадровые и структурные изменения служат повышению коэффициента работы Общественной телерадиовещательной компании", - отметили в İTV.