В Баку соберутся руководители более 100 новостных агентств мира

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ 16-18 ноября в Азербайджане пройдут заседания авторитетных международных медиа-структур - V Всемирный конгресс новостных агентств, ХVI Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАNA) и ХХII заседание (Информсовет) Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ.

Как сообщает Report, на мероприятия, организованные совместно Фондом Гейдара Алиева и АЗЕРТАДЖ, приглашены руководители и представители более 100 новостных агентств, определяющих основные направления информационной политики в мире, международные эксперты по медиа, должностные лица ООН и ЮНЕСКО, а также представители региональных медиа-структур.

Церемония совместного открытия Конгресса всемирных новостных агентств и Генеральной ассамблеи ОАNA состоится 16 ноября в Центре Гейдара Алиева.

На сессиях Конгресса, проводимого под девизом "Новые вызовы для новостных агентств", будут проведены дискуссии на такие актуальные темы, как "Будущее потребления информации", "Новостные агентства – вызовы и возможности новых технологий и социальной медиа", "Инновация новостных агентств", "Обучение журналистов для будущего мультимедиа", "Защита миссии журналистов: свобода, возможность выхода, безопасность и зоны конфликтов", обсуждены проблемы журналистики, подвергающейся стремительной трансформации в новом тысячелетии, формы сотрудничества между различными платформами социальной медиа с новостными агентствами.

На сессиях с докладами выступят президенты международных медиа-структур – Всемирного конгресса, OANA, EANA, FANA, специалисты влиятельных информационных агентств Associated Press, Reuters, Sinxua, Anadolu, TASS, France Press, Press Association, EFE, Yonhap, Kyoda, TT, SPA, BTA, AAP, IRNA, DPA, Notimex, ATPE и других, руководители газеты Los-Angeles Times, телевидения Al Arabia, специалистов ведущих медиа-компаний Tripod Advisors, News Corp, PwC, Axel Springer, Stibo Accelerator.

На Конгрессе будет представлен альбом, состоящий из около 600 лучших фотографий агентств-участников на темы "Новости", "Праздники" и "Спорт". Альбом издан в изящном оформлении при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Бакинского медиа-центра.

В рамках мероприятия будет подписан ряд договоров, избраны руководящие органы Конгресса, принята Декларация.

На этом председательство в Конгрессе перейдет к АЗЕРТАДЖ, агентство будет руководить этой международной структурой в 2016-2019 годах.

В заседании Генеральной Ассамблеи OANA, которое пройдет 18 ноября в отеле Absheron Marriot, примут участие более 80 руководителей и представителей 40 агентств. АЗЕРТАДЖ, который будет председательствовать в этой организации в последующие три года, доверено управление веб-сайтом структуры и решение других организационных вопросов.

В повестку дня ХХII заседания Информсовета входят такие вопросы, как деятельность структуры в 2016 году, реализация совместных проектов, усовершенствование обмена информацией.

Отметим, что Конгресс всемирных новостных агентств впервые был проведен в Москве 24-25 сентября 2004 года. Следующие конгрессы прошли соответственно в Испании, Аргентине и Саудовской Аравии. Основной орган Конгресса – Совет. Члены Совета, поддержавшие на IV Конгрессе в Эр-Рияде в 2013 году кандидатуру АЗЕРТАДЖ, избрали его на очередной срок председателем V Конгресса. В Совет входят руководители агентств Associated Press, Reuters, Press Association, SPA, TASS, EFE, Kuna, TELAM, генеральные секретари таких международных медиа-структур, как EANA, OANA, FANA.

Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) была создана в 1961 году по инициативе ЮНЕСКО для помощи в информационном обмене между новостными агентствами региона. В организацию входят 43 агентства из 35 стран. АЗЕРТАДЖ активно задействован в этой международной структуре с 2004 года, три раза подряд был избран членом бюро. На ХV Генеральной Ассамблее в Москве в 2013 году АЗЕРТАДЖ путем тайного голосования получил право на председательство в организации в 2016-2019 годах.