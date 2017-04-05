 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане запрещается распространение иностранной рекламы

    Распространитель будет нести ответственность

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане запрещается распространение иностранной рекламы на ретранслируемых каналах в вещании кабельной сети.

    Как сообщает Report, это отразилось в подготовленном недавно законопроекте "О вещании кабельной сети".

    В законопроекте отмечается, что распространитель будет нести ответственность.

    Согласно проекту, правила вещания в рекламное время на иностранных каналах, ретранслируемых в вещании кабельной сети, определяются структурой, созданной соответствующим органом исполнительной власти.

    Телерадиовещатель иностранной страны для вещания в программном пакете функционирующего в Азербайджане вещателя должен получить разрешение у структуры, созданной соответствующим органом исполнительной власти.

    За содержанием телерадиопрограмм, передающихся по кабельной сети, следит вещатель. За имеющиеся в составе телерадиопрограмм передачи, задевающие законные интересы государства, пропагандирующие этническую, расовую и религиозную рознь, несет ответственность владелец программы. Вещатель может ограничить, приостановить вещание таких программ по кабельной сети, либо разорвать контракт с вещательной организацией.

    Проект рекомендован на пленарное заседание Милли меджлиса.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi