В Азербайджане запрещается публикация новостей об экстрасенсах и медиумах

Определены требования к информации, печатаемой и публикуемой в средствах массовой информации.

Определены требования к информации, публикуемой в средствах массовой информации.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "О медиа".

Печатаемая или публикуемая в СМИ информация должна отвечать следующим требованиям:

1. не должна содержать открытых призывов к насильственному изменению конституционного строя Азербайджана, подрыву территориальной целостности, насильственному захвату или удержанию власти, массовым беспорядкам;

2. не должна содержать неуважение к государственным символам Азербайджана;

3. нормы государственного языка должны быть соблюдены;

4. не должна содержать пропаганду расовой, религиозной, этнической, гендерной и другой дискриминации, а также открытые призывы к разжиганию этнической, расовой или религиозной вражды;

5. не должна содержать пропаганду терроризма, религиозного экстремизма, насилия и жестокости, а также информации, направленной на финансирование терроризма, организацию или проведение учений в террористических целях, публичных призывов к терроризму;

6. не допускается употребление слов и выражений, жестов с аморальным лексическим (ругательным) содержанием;

7. не должна содержать сведений, порочащих честь и достоинство и деловую репутацию человека;

8. не допускается разглашение тайной информации, касающейся семьи и личной жизни человека;

9. не должна содержать клевету, оскорбления и заявления разжигающие ненависть;

10. не должна поощрять действия, противоречащие здоровью человека и защите окружающей среды;

11. факты и события должны трактоваться беспристрастно и объективно, не допускается субъективное изложение;

12. не должна содержать пропаганду парапсихологии (экстрасенсов, медиумов и т. д.), суеверий или поверий;

13. не допускается публикация (распространение) материалов порнографического содержания;

14. не допускается публикация (распространение) информации о виновности лица без вступившего в законную силу решения суда;

15. должна соответствовать требованиям закона "О защите детей от вредной информации";

16. Не допускается публикация иной информации, предусмотренной статьей 13-2.3 закона "Об информации, информатизации и защите информации".