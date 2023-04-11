О нас

В Азербайджане выданы лицензии вещателям на универсальных платформах

В Азербайджане выданы лицензии вещателям на универсальных платформах В Азербайджане выданы лицензии нескольким каналам в качестве вещателя на различных платформах, аннулированы лицензии ряда других.
Медиа
11 апреля 2023 г. 14:25
В Азербайджане выданы лицензии вещателям на универсальных платформах

В Азербайджане выданы лицензии нескольким каналам в качестве вещателей на различных платформах, аннулированы лицензии ряда других.

Об этом Report сообщили в Аудиовизуальном совете по итогам очередного заседания.

Было принято решение о предоставлении лицензии Kaspian Telekom как оператору услуги Ailə Cinema, предлагаемой на универсальной платформе Ailə TV.

Также была удовлетворена заявка Konnekt на внеспутниковое вещание телеканалов CTVHD, CTVHD1 и CTVHD2.

Лицензии получили вещатели различных платформ Boss Group, Gamma Sky-Net, TVNet Telecom и физическое лицо Байрамов Орхан Акиф оглу, предоставляющий услуги посредством сервиса Xan TV.

На заседании было принято решение об аннулировании лицензий компаний Caspium Group, Media Art и Metronet.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bir neçə platforma yayımçısına lisenziya verilib, üç şirkətin lisenziyası ləğv olunub

Самое читаемое

Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
4 апреля 2023 г. 18:09
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
5 апреля 2023 г. 07:59
Состоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
ФотоСостоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
5 апреля 2023 г. 18:15
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
6 апреля 2023 г. 12:10
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
6 апреля 2023 г. 21:27
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
ФотоВ рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
8 апреля 2023 г. 13:07
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
9 апреля 2023 г. 13:44
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 13 автомобилей МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 13 автомобилей МККК
11 апреля 2023 г. 09:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi