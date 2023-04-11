В Азербайджане выданы лицензии вещателям на универсальных платформах

В Азербайджане выданы лицензии нескольким каналам в качестве вещателя на различных платформах, аннулированы лицензии ряда других.

В Азербайджане выданы лицензии нескольким каналам в качестве вещателей на различных платформах, аннулированы лицензии ряда других.

Об этом Report сообщили в Аудиовизуальном совете по итогам очередного заседания.

Было принято решение о предоставлении лицензии Kaspian Telekom как оператору услуги Ailə Cinema, предлагаемой на универсальной платформе Ailə TV.

Также была удовлетворена заявка Konnekt на внеспутниковое вещание телеканалов CTVHD, CTVHD1 и CTVHD2.

Лицензии получили вещатели различных платформ Boss Group, Gamma Sky-Net, TVNet Telecom и физическое лицо Байрамов Орхан Акиф оглу, предоставляющий услуги посредством сервиса Xan TV.

На заседании было принято решение об аннулировании лицензий компаний Caspium Group, Media Art и Metronet.